Сегодня, 10 декабря, в Украине ожидается снег, дождь и туман. Но осадков не ожидается в Винницкой, Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Осадки "Ночью в западных областях дождь и мокрый снег, в восточных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков; днем в большинстве областей дожди, только в Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков", — говорится в сообщении. Туман и гололедица В южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман; на дорогах северной части местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, в Закарпатье и в южной части страны ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в Крыму 15-17°. Ранее синоптики предупреждали, что ночью 10 декабря в Украине ожидаются сильные дожди, снегопады, утром — туман, видимость до 500 метров. Водителей просили осторожничать за рулем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.