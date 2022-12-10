Российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии ночью, 10 декабря, две общины в Днепропетровской области, и в результате вражеских атак пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко в Telegram. "Пять атак и четверо пострадавших… Ночь в Никопольщине снова прошла под обстрелы тяжелой артиллерии врага. Россияне ударили по двум общинам — Никопольской и Марганецкой. Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей", — рассказал чиновник. Спасатели ГСЧС достали супругов из горящей квартиры, после чего медики оказали пострадавшим помощь. Сейчас супруги уже на домашнем лечении. Кроме того, госпитализированы с минно-взрывными травмами 72-летний мужчина и 86-летняя женщина. У пенсионеров состояние средней тяжести. "В городе изуродованы 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач", — рассказал глава ОВА. В Марганецком обществе к счастью пострадавших нет. Резниченко добавил, что в других районах области ночь была тихой – без тревог и чрезвычайных ситуаций. Также чиновник опубликовал фото последствий вражеских обстрелов этой ночью.

Последствия обстрела войсками РФ в Днепропетровской области 10 декабря (фото: t.me/dnipropetrovskaODA) Ранее сообщалось, что минувшей ночью, 9 декабря, российские войска ночью снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области, применяя "Грады" и тяжелую артиллерию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.