Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО, в обмен на высокоточные системы вооружения, которые намерены использовать в войне против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Россия может отправить Ирану самолеты Су-35 в течение следующего года и, возможно, стремится создать общую российско-иранскую линию по производству беспилотных систем в РФ", — отметили аналитики. Ссылаясь на заявления представителей разведки США от 19 ноября, в ISW указывают, что Россия и Иран осенью завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории. "9 декабря российский милблогер заявил, что мониторы воздушного движения показывают, что грузовые самолеты ВВС Ирана возобновили полеты в Москву 8 декабря после короткого перерыва в таких полетах", — информируют специалисты. В отчете также добавляют, что 3 декабря заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Багери в Тегеране. По всей видимости, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в войне против Украины. "Российские военные все больше полагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения собственного арсенала систем высокоточного оружия", — подытожили в Институте изучения войны. Напомним, ранее появилась информация, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км. Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ. Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не желает стать полным изгоем на рынке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.