В министерстве обороны Латвийской Республики заявили об утверждении США планов по усилению своего военного присутствия в странах Балтии. Решение предусматривает, что американские солдаты и военная техника будут опрокинуты в Латвию на ротационной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Латвии. В ближайшие годы Штаты обеспечат наличие ротационных частей как на военных базах в Адаже, так и на Лиелварде, что внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит оперативную совместимость между латвийскими и американскими Вооруженными силами, отметили в оборонном ведомстве. Первоначально ВС США планируют разместить в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения, отвечающие потребностям обороноспособности армии этой балтийской страны. "Когда наши заокеанские партнеры говорят об обороне стран Балтии, они не шутят. Правительство США понимает, что сдерживание основывается на сильном присутствии и сотрудничестве", — сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он также отметил, что союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии и "сегодня, оценивая геополитические риски, убедительно демонстрируют, что они будут продолжать это делать". Министр добавил, что переговоры на саммите НАТО в Мадриде, а также индивидуальные встречи с главой Пентагона США Ллойдом Остином были плодотворными. Напомним, что в июне на саммите Североатлантического альянса в Мадриде президент США Джо Байден обязался усилить ротационное развертывание и постоянное присутствие американских войск в Балтийском регионе. Ранее РБК-Украина сообщало, что США заявили об усилении своего военного присутствия в Эстонии, Литве и Латвии. Также недавно сообщалось, что польские Военно-воздушные силы, недавно усилившие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, будут патрулировать небо Литвы вместо венгерских летчиков, а помогать им французские солдаты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.