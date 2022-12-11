Европейский союз обеспокоен тем, что между Турцией и РФ усиливаются экономические отношения, несмотря на российскую войну против Украины и международные санкции в отношении страны-агрессора. Об этом говорится в письме высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в парламент Евросоюза, передает РБК-Украина со ссылкой на dpa. По словам главы европейской дипломатии, которого цитирует медиагруппа Funke, углубление экономических отношений между Анкарой и Москвой дает Евросоюзу "повод для большой озабоченности". Кроме того, текущая политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС в отношении России" также вызывает беспокойство. Согласно отчету Боррель отметил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение товаров, в том числе товаров "двойного назначения", которые могут использоваться в гражданских и военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных дорог, предупредил дипломат. Напомним, ранее Боррель выразил мнение, что Евросоюз должен строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ. Также перед этим глава европейской дипломатии заявлял, что война России против Украины может затянуться. При этом агрессивность действий РФ вырастет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.