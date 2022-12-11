Сегодня, 11 декабря, погода в Украине ухудшится, большинство регионов накроют осадки. При этом на дорогах будет опасно из-за гололеда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Сегодня на западе страны ожидается умеренный дождь и мокрый снег. В Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В других регионах прогнозируется умеренный дождь. Ночью и утром на севере и центре туман. На юге, востоке и центре местами порывы ветра до 15-20 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут в среднем +5+11 градусов. На западе в течение суток можно ожидать от +3 до -2 градусов, а на востоке днем до +15. Погода в Киеве В Киеве и области сегодня облачная погода с дождями. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в столице днем будет в пределах +7+9 градусов, а ночью +1+3 градуса. Напомним, синоптики предупредили жителей Киева о тумане, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшится. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.