Во время боевых действий на территории Украины россияне показали себя невеждами и малокультурными варварами, только умеющими навязывать пропаганду и жить в ней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. "На этой войне они получили деклассификацию своей армии. О ней на весь мир кричали, что она "вторая", а по факту – армия мародеров и преступников", — отметил нардеп. Стефанчук подчеркнул, что Россия – страна-фейк, страна без принципов, государство-террорист. "Они считали себя страной великих поэтов и писателей, а оказались невеждами и малокультурными варварами. Вместо ценностей они умеют навязывать только пропаганду и жить в ней", — добавил спикер. Напомним, в период с 24 февраля украинские защитники уничтожили уже более 93 тысяч российских кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.