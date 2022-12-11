11 декабря православная церковь чествует трех святых – Василия, Стефана, Григория. Этот день в народе называют "Иринархив день", "Степаны зимние" и "Птичка сойка". В материале Styler вы прочитаете все приметы и запреты этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами. Чем интересен этот день Преподобный мученик Стефан Новый родился в 750 г. в Константинополе от благочестивых родителей за их молитвы. Сама Пресвятая Богородица явилась матери его и обещала, что будет иметь сына, как и просила. Вырастая, юноша показал себя достаточно вежливым и особенно полюбил чтение сочинений св. Иоанна Златоуста. Родители отдали его в пустыни на гору Аксентиеву, в Вифинии, к старцу Иоанну. Наши предки посвящали сойцы. Очень хорошим знаком считается увидеть сегодня эту птицу или услышать ее пение. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью. Если в этот день в окно прилетит сойка и начнет кричать, то это считается хорошим знаком. Весь день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим. Если снег выпадет ночью – лежать, если днем – надолго не задержится. Печная зола быстро гаснет – будет тепло. Поросенок висит в саже – до холодов. Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет. Что нельзя делать 11 декабря Сегодня нельзя ничего одалживать, ведь можете отдать счастье. Не делайте исключений даже для соли или сахара. Категорически нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумны. Старайтесь не убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистой силой. 11 декабря именины у владельцев таких имен : Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор. Кстати, раньше мы писали о том, что священники думают о праздновании Рождества 25 декабря. А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.