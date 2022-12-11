Канцлер Германии Олаф Шольц констатирует, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов по Украине и ведению войны, цель которой неоднократно раскрывалась во время их переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild. На Гражданском диалоге в Потсдаме канцлер ФРГ откровенно высказался о своих телефонных разговорах с кремлевским диктатором и развеял надежду, что Путина удастся убедить отступить в его жестокой кампании против Украины. "Каждый раз, когда я говорю с Путиным, он также очень четко говорит, что он полностью стремится что-то завоевать. Он просто хочет насильно отобрать часть украинской территории", — отметил Шольц. Канцлер Германии также обратил внимание на то, что таких планов руководитель Кремля полностью придерживается, даже несмотря на огромные потери российских кафиров. Он добавил, что российское руководство и в прошлом демонстрировало жестокое поведение, например в Сирии или Чечне, где оно "стерло с земли целую страну". Также Шольц отмечает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным. Напомним, ранее Олаф Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвал диктатора вывести войска с территории Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.