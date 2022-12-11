Российские оккупанты не смогли подготовиться к отопительному сезону в Мариуполе. Коммунальные службы в городе не работают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мариупольского городского головы Вадима Бойченко в эфире телемарафона. "Отопительный сезон в Мариуполе так и не начат. Люди сидят в холоде, замерзают, и мы видим надписи и на подъездах, и на квартирах: "SOS! Мы замерзаем". Вся российская пропаганда разбилась о зиму, которая пришла на территорию Украины ", – отметил мэр. Бойченко подчеркнул, что обеспечить жизнедеятельность Мариуполя и оккупированных территорий могут только украинские власти. Российские захватчики ни на что не способны. Единственное, что враг сейчас делает, – раздает местным жителям обогреватели. "Люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но самое страшное: чтобы включить обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричества в объеме, нужном для прохождения отопительного сезона, тоже нет. Они и этот инструмент жизнедеятельности не обеспечили. И, соответственно, мы видим десятки пожаров, которые уничтожают еще любое жилье в Мариуполе", — добавил городской голова. Напомним, 5 декабря под Мариуполем произошли взрывы газа в двух домах. Жители возмущаются из-за большого количества проблем отопления города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.