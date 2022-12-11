В Харьковской области продолжаются работы по возвращению в нормальную жизнь после атак оккупантов. Процесс стабилизации ситуации в регионе продолжается постоянно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Чиновник отметил, что по состоянию на 10 декабря было полностью восстановлено теплоснабжение в жилищах жителей пгт Слобожанское, что в Чугуевском районе. "Это очень важно, ведь без тепла после российских обстрелов оставалось около 15 тысяч человек. В поселке отопление на 90% централизовано", – пояснил Синегубов. Также, по словам главы ОВА, под интенсивными ударами врагами остается Купянский район, поэтому волонтеры и местные власти продолжают добровольную эвакуацию. В декабре помогли уехать уже 290 человек. Напомним, оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область ракетами и артиллерией. В результате ударов врага погиб гражданский. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.