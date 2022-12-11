В Соединенные Штаты Америки въехали более 82 000 украинцев и членов их семей в рамках правительственной программы "Единение для Украины" (U4U) для помощи беженцам, вынужденным уехать из страны из-за полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет иммиграционной службы США. Программа, начатая американским правительством, дает право на въезд в Штаты и пребывание в стране сроком до 2 лет по гуманитарному разрешению — "гуманитарному паролю". Как уточняется на сайте Иммиграционной службы США, для участия в программе гражданина Украины должен быть поддержан американский спонсор, который согласится предоставить финансовую поддержку на время пребывания в Штатах. Служба гражданства и иммиграции США подтвердила заявки на участие в программе более 177 тысяч человек, поддержавших беженцев из Украины по этой программе и пожелавших стать спонсорами. Кроме того, в Штатах была введена программа "Временной защиты" для украинцев, находящихся в США. Она действует также и для граждан Афганистана, Бирмы, Эфиопии, Гаити, Камеруна, Сомали, Судана, Венесуэлы и Йемена. Иммиграционная служба США в 2022 и 2021 бюджетных годах получила более 483 тысяч заявок на получение статуса "Временной защиты", что, как отмечается в отчете, стало "экстраординарным количеством". Была одобрена почти половина таких заявок. Напомним, что в ноябре украинские беженцы в США получили право на работу автоматически. Ранее сообщалось, что Европа переживает рекордное наплыв беженцев и европейской зоне грозит новый миграционный кризис, поскольку страны ЕС пытаются принять как украинцев, так и беженцев из других стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.