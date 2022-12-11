Российские оккупанты в ночь на 11 декабря шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Попали по трем общинам — Никопольскому, Красногригоревскому и Марганецкому. Выпустили более 50 снарядов. Люди невредимы", — отметил чиновник. Резниченко рассказал, что в Красногригорьевской общине: избиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже приступили к работе. В Никополе изуродовано около десяти частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания. "В других районах ночь с сиреной, но без атак и в эту минуту спокойно", — добавил глава ОВА.

оккупанты ночью били из "Градов" по Днепропетровской области / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, российские оккупанты 10 декабря более 15 раз обстреляли две общины Сумской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.