Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ORF2. Канцлер напомнил, что после начала вторжения России общался с Путиным дважды. В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала войны. Тогда Путин впервые лично общался с австрийским канцлером – они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность. Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную ситуацию. "Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", – сказал канцлер. Канцлер неоднократно отмечал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с войной. Однако Вена имеет четкую позицию по отношению к некоторым из них, говорил политик. "Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", — подчеркивал Нехаммер. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обсудил с Нехаммером его результаты личной встречи с Путиным. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.