Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит в понедельник в Брюсселе ситуацию в Украине и развитие событий в Иране, а также, возможно, примет девятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Высокопоставленное должностное лицо ЕС, информируя на условия анонимности журналистов о повестке дня министерского совещания, подтвердило, что главы МИД стран ЕС могут принять очередные пакеты санкций в отношении России и Ирана. Как сообщается, на встрече будут обсуждаться возможности поддержки энергетической системы Украины, разрушенной российскими обстрелами, а также замороженные российские активы и перспектива их конфискации, чтобы эти средства были направлены на послевоенное восстановление Украины. Ранее мы писали, что послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России в начале недели. Представленные в документе ограничения предварительно содержат массу отступов, что делает пакет слабее. Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия 7 декабря объявила о содержании девятого пакета санкций против России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.