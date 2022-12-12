Российские оккупанты достигли незначительных территориальных успехов у Бахмута, в то же время ВСУ продолжают избивать по логистике врага на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Бои продолжаются на линии Сватово-Кременная и в районе Лимана из-за плохих погодных условий. Российский воинкор утверждал, что российские силы перебросили более 200 единиц техники с херсонского толка на купянское движение, а кадры с геолокацией показывают, что российские танки Т-90 в Луганской области направляются на запад. Украинский чиновник заявил, что большая группировка российских войск пока не представляет угрозы, пишут аналитики. Российские силы добились незначительных территориальных успехов вокруг Бахмута, поскольку российские и украинские источники сообщали о продолжающихся боевых действиях в этом районе. Представитель Восточной группы ВСУ заявил, что российские войска изменили тактику по использованию батальонных тактических групп (БТГ) на более мелкие штурмовые группы для наступательных действий. Российские и украинские источники утверждали, что украинские силы нанесли удары по Скадовску, Голой Пристани, Олешкам и Новой Каховке Херсонской области вдоль основных российских логистических линий. Российские и украинские источники сообщили, что украинские силы нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области. Один из источников утверждал, что в результате удара погибли до 200 российских военнослужащих. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ситуация в Донецкой области остается сложной. В Бахмуте и Соледаре не осталось живого места. Кроме того, в Сухопутных войсках объясняли, почему россияне так стремятся захватить Бахмут. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.