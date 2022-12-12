Сражаясь с Россией, Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдову. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента Молдовы Майи Санду CNN. Она заявила, что Россия сейчас пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии. "Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной", — заявила Санду. Она отметила, что коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими силами устраивают протесты в стране. "Но как бы тяжело ни было, мы должны находить решение", — сказала она. Ранее Санду заявляла, что протесты в Молдове организуют группы, напрямую финансируемые Россией. Это месть за солидарность с ЕС и Украиной. А аналитики заявляли, что Молдова стала посторонней жертвой из-за развязанной Кремлем войны, несмотря на то, что именно Украина является ключевой целью для России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.