Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения региона Западных Балкан из-за обострения отношений между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД. Украинцам, уже прибывающим на территории Западных Балкан, рекомендуют избегать мест массового скопления людей. "В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а находящимся там — избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении. Напомним, 10 декабря, на севере Косово началась новая эскалация с участием сербов. Они установили на дорогах региона баррикады после того, как косовская полиция задержала экс-блюстителя сербского происхождения. Уже сегодня, 11 декабря, Курти призвал миссию НАТО в Косово убрать все баррикады, поскольку они нарушают право на свободное передвижение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.