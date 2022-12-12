Погода в Украине в понедельник, 12 декабря, будет облачно с туманом. Почти все области покроют дожди и снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня в западных и Житомирской областях, а также в Карпатах местами небольшой снег. В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь с мокрым снегом. Остальную территорию накроют дожди. Жителей западных и северных областей предупредили о тумане и гололеде на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а на Левобережье возможны порывы до 15-20 м/с. Столбики термометров в течение суток в среднем покажут +5+10 градусов. На западе сегодня ожидается -1 -6, а на севере от +3 до -2 градусов. Погода в Киеве В Киевской области и столице облачно, прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег. Водителей предупредили о налипании снега и гололеда. Температура воздуха в Киеве в течение суток в районе нуля градусов. Напомним, вчера во Львове остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросетей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.