В США взят под стражу бывший сотрудник ливийской разведки Абу Аджил Мохаммад Масуда, подозреваемый в причастности к теракту в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Следствие предполагает, что Масуд сыграл ведущую роль в изготовлении бомбы, взорвавшейся на борту пассажирского самолета авиакомпании PanAm, следовавшего из Лондона в Нью-Йорк. При каких обстоятельствах Масуда заключили под стражу, пока неизвестно. Когда в США два года назад выдвинули обвинения против мужчины, он был заключен в Ливию по делу об участии в нападении на берлинскую дискотеку La Belle в 1986 году. В результате этого инцидента погибли двое американских военнослужащих и женщина из Турции. Бывший сотрудник ливийской разведки был арестован ФБР и экстрадирован в США. В результате теракта, произошедшего в небе над Локерби 34 года назад, погибли 270 человек, из которых 190 – граждане США. К этому времени по этому делу был осужден только один человек — бывший офицер ливийской разведки Абдель Басит аль-Миграхи. В 2001 году его приговорили к пожизненному заключению, однако в 2009 году региональное правительство Шотландии помиловало мужчину как смертельно больного человека. Через три года он скончался в Ливии. Взрыв самолета в небе над Локерби стал величайшим терактом на территории Соединенного Королевства. 2003 Ливия взяла на себя ответственность за него и выплатила родственникам жертв компенсации. Гаагский суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу об аварии малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.