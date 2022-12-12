Антисептики для горла, в состав которых входит фенол, совсем не безобидны, а даже опасны. Пусть вас не привлекает красный цвет и вишневый вкус этого лекарства, их состав достаточно токсичен. О том, почему опасны антисептики для горла с фенолом, рассказала врач из Львова Виктория Пьец на своей странице в Instagram. Чем опасен фенол?

Фенол – это органическое соединение состава C6H5OH.

Поскольку он оказывает анестетическое действие, при его контакте с кожей не ощущается боль, но со временем появляются ожоги. При всасывании через кожу большого количества фенола происходит поражение ЦНС и кровеносных сосудов, возможно появление ганольной гангрены.

Если площадь фенольного ожога больше 25% – то это смертельно.

Например, вы используете средство для полости рта с Фенолом.

Ваша боль уменьшится, но за счет микроожогов слизистой. Часть фенола связывается с белками организма и образует токсичные соединения, влияющие на ЦНС, систему крови и, как следствие, могут быть анемия, расстройства психики, аллергическая реакция, ожоги, судороги и отек легких.

Также в составе есть опасный краситель Понсо. По сообщению Управления по охране окружающей среды США (EPA), максимальная допустимая дозировка фенола при попадании в организм 0.6 мг/1 кг веса в течение 1 суток. Смертельная доза фенола для детей

Предположим, что вы даете антисептик ребенку 2 года весом 12 кг, например 4 раза согласно инструкции, считаем количество фенола, который попадет в его организм – получается 5,1 мг. Смертельная дозировка для ребенка 7.2 мг.

Напомним, что фенол в крови соединяется с гемоглобином и опять же оказывает токсическое соединение подобное действие на метгемоглобин. Как мы писали ранее, врачи назвали копеечный сок, способный снизить давление и холестерин. Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые никогда не работают.