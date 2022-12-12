Гороскоп на 12 декабря 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым судьба готовит важные изменения, которые начнутся с зеркальной датой, 12.12.2022 года. Об этом пишет KG.ua. Почему зеркальная дата так важна Нумерологи и астрологи считают, что в такие даты высвобождаются мощные энергетические потоки, которые могут оказывать судьбоносное влияние на каждого из нас. Мнения, мечты и желания могут материализоваться, так что с ними следует быть осторожными. В эти даты следует проводить ритуалы для привлечения удачи, а также загадывать желания. Главное – стараться избегать негативных мнений и не желать никому зла, ведь "закон бумеранга" еще никто не отменял. Кому из знаков Зодиака повезет больше всего

Телец

Пора привлечь в ваш дом удачу. Для начала освободите пространство и избавьтесь от хлама. А потом и идеи появятся, и настроение улучшится.

Рак

Рака ждет плодотворная деятельность, которая приведет к карьерному росту. Новые знания, творческие проекты и знакомства – все это пойдет на пользу.

Стрелец

Вам сегодня по силам все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Надумав сегодня раздавать полезные советы направо и налево, подумайте, нужно ли вам влиять на чьи-то судьбы. Раньше мы писали о том, какое вы растение по цветочному гороскопу и что вас ждет в 2023 году. Кроме того, читайте прогноз на следующий год по Гороскопу друидов.