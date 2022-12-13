13 декабря христиане чтят память апостола Андрея Первозванного. В материале Styler вы прочтете обо всех приметах и запретах на день Андрея Первозванного. История апостола Андрея Андрей был первым призванным апостолом Иисусом Христом. Он всюду следовал за своим учителем. Он видел все его чудеса, страдания и воскресения. По старинным преданиям его распяли в греческом городе Патры около 67 года. Также считается, что его распяли на косом кресте в виде буквы "Х", ставшего символом его мученической смерти. Андрей Первозванный был наделен способностью исцелять любые заболевания. 13 декабря верующим обязательно нужно сходить в церковь . Перед иконой святого обычно молятся незамужние девушки, потому что считается, что он дарит семейное счастье. Кстати, ночь на Андрея была очень важна для девушек, которые верили, что она поможет предсказать судьбу. Поэтому девушки собирались, чтобы погадать на жениха и дату свадьбы. В народе 13 декабря называли "Андреевские вечерницы" или "Калита".

Апостол Андрей Первозванный (фото: wikimedia.org) Главные приметы на Андрея Если снег выпал, пролежит еще 110 дней. Вода в проруби ведет себя тихо — зима будет спокойной; если бурлит и шумит – с бурями, вьюгами, вьюгами. Погода ясная и морозная – год будет урожайным. На дворе тепло — до неурожайного года. Огонь в печи красный – скоро будет холод и метель; белый – оттепель. Кошка долго вылизывается – до ясной и морозной погоды. Низкие тучи быстро плывут по небу — к холоду. Продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца. Кто сегодня празднует именины : Андрей, Люция. Кстати, раньше мы писали о том, что священники думают о праздновании Рождества 25 декабря. А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.