Высокопоставленные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки возможности Украины проводить контрследующие операции этой зимой. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продлить контрнаступление зимой 2022-2023 годов после того, как сильные морозы позволят вести маневровую войну. В то же время, Министерство обороны Великобритании оценило, что Россия, вероятно, все еще стремится сохранить контроль над всей своей оккупированной украинской территорией, поддерживая недавнюю оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине. Российское военное руководство по-прежнему намерено достичь дополнительных успехов в пределах Донецкой области, но маловероятно, что нынешняя российская военная стратегия позволит Москве достичь этой цели. Напомним, по мнению аналитиков, президент России Владимир Путин продолжает истощать свой бюджет на войну в Украине и в процессе этого ему придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.