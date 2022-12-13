В Херсоне во время обстрела погибла пожилая женщина, проходившая мимо Центра реинтеграции бездомных и уволенных лиц "Надежда". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию центра в Facebook. Там отметили, что рядом со зданием прилетели три снаряда, вероятно, от "Града". От взрывов проходившая мимо женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. "Наши волонтеры пытались помочь, но ранения были несовместимы с жизнью. Погибла и собачка, которую мы подкармливали", — написали в центре. В самом здании чудом никто не пострадал, однако взрывной волной в центре вынесло окна. Напомним, что 12 декабря в Херсоне раздавались взрывы. В тот же день русские войска обстреляли жилищный сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушение. Также повреждены электросети. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.