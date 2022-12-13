Правоохранительные органы Багамских островов задержали эксгендиректора и основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Запрос на арест выдали США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. Прокурор в южном округе штата Нью-Йорк Демьен Уильямс сообщил, что задержание производилось на основании засекреченного обвинительного заключения. Власти обещают рассекретить его позже. Бенкмана-Фрида обвиняют в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. Основатель криптобиржи проходит единственным обвиняемым по делу. FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве 11 ноября. Еще в начале осени бизнес оценивался в 32 миллиарда долларов. Процедурой банкротства занимается новый глава компании Джон Рэй, имеющий богатый опыт работы с банкротствами, в частности, энергокомпании Enron. Рей уже заявил, что не видел такого ужасного состояния компании за весь свой 40-летний опыт проведения реструктуризаций. Аналитическая компания Nansen, занимающаяся расследованием банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX, заметила таинственную утечку примерно 662 млн долларов в токенах. Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был допрошен полицией и регуляторами Багамских островов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.