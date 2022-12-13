Сезон ОРВИ и простуд в разгаре, поэтому мы правдами и неправдами стараемся быстрее поправиться, когда болезнь нас нашла. В ход часто идут ингаляции с помощью специальных устройств – ингаляторов. Но использовать их нужно с умом. Об этом в Instagram рассказала врач Екатерина Харчук. Зачем нам нужен кашель Врач напомнила, что кашель является защитным рефлексом организма, который пытается наконец выкашлять и освободиться от слизи. И кашлять действительно надо, а вот подавлять его – нет. Но в некоторых случаях ингаляции вам действительно помогают. Что ингалятором лечить нужно спазм бронхов (одышка, свистящее дыхание, ускоренная частота дыхания, вовлечение межреберных мышц); бронхообструкцию, стенозирующий ларенготрахеит (ложный круп), бронхиальную астму. Ингалятор при подтверждении вышеупомянутых состояний назначает только врач, равно как и лекарства. Когда ингаляции не требуются: профилактически (они не могут предотвратить и защитить от возникновения заболевания); при "жестком" дыхании (такого диагноза вообще не существует); длительном кашле; красном горле; ОРВИ (ингаляции приведут только к избыточной мокроте в легких); при влажном кашле и отхождении большого количества мокроты; при насморке; легочных, носовых кровотечениях; аллергии на компоненты лекарства для ингаляции. Нельзя проводить ингаляции с: травяными отварами — они нестерильные, риск аллергии; эфирными маслами, масляными растворами — может привести к ларингоспазму или спазму бронхов; минеральными водами типа "Боржоми" – нестерильные, может произойти бактериальное воспаление; муколитики (лазолван, амбробене и т.п.); другими фуфломицинами с недоказанной эффективностью (типа декассана). "Будьте осведомлены и сознательны! Не вредьте себе!" – резюмировала медик. Раньше мы писали о фуфломицинах, которые нельзя использовать при простуде и ОРВИ. Кроме того, читайте, как нельзя лечить сезонные болезни.