Россия сократила план экспорта нефти сортов Urals и Siberian Light из-за портов в Балтийском море и Новороссийске с 8,5 млн т в ноябре до 7,7-7,9 млн тонн в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант". В портах Приморска и Усть-Луги транзит Urals в декабре запланирован на уровне 5,5-5,7 млн тонн против 6 млн тонн в ноябрьском плане. Отгрузку нефти Urals и Siberian Light через порт Новороссийска планируется сократить с 2,47 млн т в ноябре до 2,24 млн тонн в декабре. Отмечается, что транзит через Новороссийск в ноябре был сокращен из-за шторма, поэтому несколько позиций по ноябрьскому плану перенесли на декабрь. Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.