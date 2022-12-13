Сегодня, 13 декабря, почти вся территория нашей страны накроют осадки. Ожидается снег и дождь, а на востоке сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Сегодня днем в Украине, кроме западной части, снег и мокрый снег. На юго-востоке прогнозируется дождь, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях — значительные осадки и налипание мокрого снега. Водителей предупреждают об гололедице на дорогах. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем на востоке возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет в пределах -1 -6 градусов, а в Карпатах -10 градусов. На юге и востоке сегодня днем до +5, а в Крыму до +8 градусов. Погода в Киеве В столице будет облачно, в Киевской области местами небольшой снег. На дорогах гололедица, ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров в Киеве в течение суток покажут от -1 до -3 градусов. Напомним, в Киевской области из-за непогоды полностью обесточены более 10 населенных пунктов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.