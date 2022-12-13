Соединенные Штаты готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Он отметил, что США продолжают следить за развитием событий в Украине. "В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще 275 млн долларов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления", — сказал он. По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверены, что любые попытки РФ достичь преимущества как на поле боя или в уничтожении военной инфраструктуры будут ослаблены. "Поэтому наше внимание будет сосредоточено на вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа", — подчеркнул Салливан. Ранее мы писали, что палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд. долларов, в который войдет и пакет военной помощи для Украины. Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.