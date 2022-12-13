США отправили в Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму 13 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В помощь будут включены, включая трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что на этой неделе из Соединенных Штатов вылетят еще два самолета с оборудованием. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, что страна работает с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития для предоставления Украине помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры. Напомним, Грузия приняла решение закупить генераторы как гуманитарную помощь для Украины. Кроме того, Эстония отправила по Украине еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.