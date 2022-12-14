Гороскоп на 2023 г. обещает несколько периодов, когда планеты подарят яркие и сильные эмоции в сфере романтических отношений. Некоторым знакам Зодиака следующий год принесет большую любовь и интересные приключения. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым невероятно повезет в любви в 2023 году. Об этом сообщает Sante Plus. Телец Самые яркие эмоции Тельцы смогут пережить в конце весны-начале лета. С 16 мая Юпитер повысит чувствительность представителей этого знака, и они начнут проявлять свою нежнейшую сторону. В течение 2023 г. Тельцы проживут положительный период. Еще они смогут уладить определенные конфликты и отомстить за раны прошлого. Лев Для тех, кто уже в паре и давно, звезды приготовили неожиданный сюрприз — любовь станет еще больше, появится больше чувствительности к любимому человеку и получится найти новый баланс в романтических отношениях. Сюрпризы ждут также и одиноких Львов — если они будут открыты для встреч и не будут замыкаться в себе, то их ждет в следующем году страстная головокружительная история. Весы В 2023 году этот знак будет настолько счастливым в романтических отношениях, что иногда чувства будут просто поглощать с головой. А одинокие Весы должны быть начеку, потому что любовь лопнет в их жизнь без предупреждения. Козерог Начало 2023 года будет сложным для Козерогов, поскольку им придется бороться за сохранение своих романтических отношений. И их усилия будут вознаграждены. Во второй половине года они смогут найти баланс в отношениях и даже снова влюбиться в своего партнера. Рыбы 2023 год станет очень важным и знаковым для Рыб, поскольку их ждет встреча с первой любовью или человеком, который когда-то имел для вас большое значение. Неожиданная встреча может возродить былые чувства и придется побороться за эти отношения. Кстати, раньше мы писали о том, для кого из знаков Зодиака 2023 года станет самым счастливым. А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака удача улыбнется в январе.