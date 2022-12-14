Алексей Данилов убежден, что количество регулярно произошедших в России пожаров будет только увеличиваться с каждой неделей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире телемарафона. В то же время чиновник отметил, что не может сказать, кто причастен к соответствующим событиям на территории страны-агрессора. "Но, поверьте, оно будет палаты и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно произойдет за наши с вами дни", – указал Данилов. Напомним, 12 декабря в Балашихе Московской области произошел пожар в торговом центре. Огонь распространился примерно на 500 квадратных метров. К слову, 9 декабря в российском Барнауле загорелось производственное предприятие по изготовлению шин. В тот же день в торговом комплексе Москвы произошел масштабный пожар. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.