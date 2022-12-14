Российские оккупанты атаковали Киев и область ранним утром 14 декабря иранскими дронами Shahed, и украинские военные сбили 10 таких беспилотников. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram. "В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов-"шахедов"", — написал градоначальник. Ранее мэр проинформировал о взрыве в Шевченковском районе Киева в результате вражеской воздушной атаки в это утро. О работе систем противовоздушной обороны ВСУ в области сообщал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. Чиновник также подчеркнул, что воздушная тревога продолжается. "Утро в столице и Киевской области началось атакой РФ дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области . Воздушная тревога продолжается. Опасность остается . Находитесь в укрытиях", — говорится в публикации. Кулеба добавил, что Россия продолжает энергетический террор Украины, но "мы становимся сильнее каждый день". Ранее представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, зачем РФ придерживала иранские дроны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.