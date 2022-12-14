Американский изобретатель Илон Маск потерял первое место в рейтинге Real Time Billionaires. Его обошел президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes. Согласно данным журнала, состояние основателя SpaceX оценивают в 176,8 миллиарда долларов, а главы LVMH — в 188,6 миллиарда долларов. За прошедшие сутки Маск потерял 4,5 миллиарда долларов, или 2,49% своего капитала, тогда как Арно наоборот увеличил на 2,7 миллиарда долларов (+1,44%). Однако агентство Bloomberg все еще считает американца самым богатым человеком в мире со 168 миллиардами долларов, в то время как француз имеет 167 миллиардов долларов и вторую строчку. Напомним, владелец SpaceX опускался с первой строчки рейтинга Forbes 7 декабря, всего на полчаса. К слову, Маск получил статус самого богатого человека в мире 26 октября 2021 года. Тогда его капитал оценивался в 271,3 млрд долларов.