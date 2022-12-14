Панкейки – это разновидность оладий, которые очень пышны и жарятся без растительного масла. Они могут стать отличным вариантом полезного завтрака для тех, кто заботится о фигуре. Рецептом поделилась диетология Светлана Фус на своей Facebook-странице. Банановые панкейки с овсяными хлопьями "Если вы любите медленные домашние завтраки, обязательно попробуйте этот простой и полезный рецепт банановых панкейков. Подавайте их с фруктами или ягодами, дополнив медом или йогуртом", – описала рецепт диетолог. составные бананы – 2 шт. овсяные хлопья-90 г Яйцо куриное – 1 шт. корица – 0,5 ч. л. мед-1 ч. л. масло растительное — по необходимости Пошаговый рецепт приготовления

Выложите овсяные хлопья в блендер и измельчите. Добавить кусочки банана, яйцо и корицу. Взбейте все до получения однородной смеси. Разогрейте духовку до 220 градусов. Противень застелите пергаментом.

Выкладывайте ложкой приготовленное тесто на пергамент и запекайте панкейки до румяной корочки. Приятного аппетита! Напомним, что диетолог поделилась рецептом фантастического паштета, который охотно едят даже дети. Недавно мы делились рецептом торта, от которого не полнеют.