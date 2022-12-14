В среду, 14 декабря, в Украине ожидается снег. Синоптики также предупреждают украинцев о вьюге и гололедице на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ночью в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях, а днем в Закарпатье, в Карпатах и во Львовской области прогнозируют снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура в течение суток ожидается на уровне 1-6° мороза. Ночью в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях и на севере Одесской областей 6-11° мороза. Днем на побережье морей и в Крыму 0-5° тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с и вьюга. Погода в Киевской области В области без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Напомним, вчера в Киевской области из-за непогоды полностью обесточены более 10 населенных пунктов. А раньше во Львове упало 119 деревьев, они повредили 10 автомобилей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.