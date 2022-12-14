В Киеве и области раздались звуки взрывов рано утром в среду, 14 декабря. Работают системы противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы. "Киевская область, утро. Работает ПВО", — говорится в публикации. Чиновник призывает граждан находиться в укрытиях и помнить правило "двух стен". "Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", – пишет глава Киевской ОВА. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает в Telegram о взрывах в Шевченковском районе города. "Взрывы в Шевченковском районе. Службы следуют на место", – пишет он. Детали о событии будут объявлены позже. Отметим, что перед громкими взрывами были слышны звуки иранских дронов типа "Shahed" — их, в частности, слышали на правом берегу столицы. Также очевидцы сообщают о нескольких ярких вспышках в небе. Ранее в Киевской области почти в 6 утра была объявлена воздушная тревога. Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывают на начало переговоров. На прошлой неделе начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, зачем РФ придерживала иранские дроны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.