В Житомирской области утром 14 декабря объявлена воздушная тревога. Существует опасность обстрела дронами-камикадзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко. "Возможна вторая волна атаки беспилотников", — отметил чиновник. Бунечко призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Подчеркиваем, граждане должны немедленно пройти в хранилища как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги. Напомним, утром 14 декабря в Киеве и области прогремели взрывы. Системы противовоздушной обороны сбили 10 дронов-камикадзе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.