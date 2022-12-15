Норвежское управление государственных дорог направит в Украину 10 мостов. Они будут установлены вместо тех, чтобы были разрушены во время полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор". "Речь идет о временных мостовых конструкциях типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств", — указали в агентстве. Мосты позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат: довоз гуманитарных грузов; проезд "скорых" и ремонтных бригад; эвакуацию населения. Общая стоимость конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Мосты финансируются из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел. "В Украину их прибытие ожидается в январе. Переправы 13 декабря отправились из состава дорожной администрации в Бёркелангене", — добавили в "Укравтодоре". Напомним, в декабре правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда крон на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.