В Twiiter будут блокировать аккаунты, размещающие информацию о текущем местонахождении людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост владельца соцсети Илона Маска. "Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности", — отметил миллиардер. Маск объяснил, что правило касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени. В то же время владелец Twitter добавил, что размещение аналогичной информации с небольшой задержкой не будет наказываться блокировкой. Напомним, ранее Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч. Кстати, мы писали, что миллиардер недавно оборудовал в офисе Twitter спальные комнаты для персонала. Городские власти Сан-Франциско начали проверку.