Правительство Молдовы одобрило решение увеличить оборонный бюджет из-за недавних падений российских ракет на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны Анатолия Носатого. Министр отметил, что деньги пойдут на усиление безопасности страны в сфере воздушной обороны. Пока говорится только о радаре. Систему ПВО удастся приобрести не раньше чем через год. "Пока мы не проясним свое будущее: останется ли Молдова нейтральным государством или граждане захотят пойти другим путем, и пока мы придерживаемся нейтралитета, нужно заботиться о секторе нашей обороны", — указал Носатый. К слову, после решения правительства оборонный бюджет страны вырастет на 68,2% – до 2 миллиардов 21 миллиона леев. Напомним, 5 декабря во время массированного обстрела Украины Россией на территорию Молдовы рухнула ракета. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к инциденту точно относится РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.