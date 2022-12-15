15 декабря отмечается народно-христианский праздник – день пророка Аввакума, восьмого из 12 малых библейских пророков. В материале Styler вы прочтете обо всех приметах и запретах этой даты. Также расскажем, кто сегодня празднует именины. Наши предки в этот день посетили этот день. В день Аввакума наши предки обычно молились за спокойный сон, избавление от бессонницы и изгнание нечистой силы. В древности нужно было отгонять от маленьких детей ночниц — злых духов женского пола, нарушающих сон малышей. Чтобы избавить ребенка от недуга, ранним утром ему читали специальный заговор. Некоторые ритуалы даже проводили ночью. Наши предки в этот день следили за облаками. Главные приметы этого дня Много снега — будет богатым урожаем травы. Если месяц в тумане, то жди вьюгу. Если куры рано на насест садятся, то вскоре ударят морозы. Курочки крутят хвостами и хлопают крыльями — до снежных заносов. Если за окном мороз, а петух спел песню, то скоро потеплеет. Гусь прячет голову под крыло – к холодам, захохотал – к теплу. Дождь в этот день обещает погоду, которая продлится до февраля. Что строго запрещено делать в этот день? Также не стоит отправляться в далекое путешествие. Не поднимайте что-нибудь с дороги. Старайтесь не сплетничать. Кто сегодня празднует именины Савва, Афанасий, Соломон, Андрей, Борис, Иван, Владимир, Кирилл, Матвей, Степан, Сергей, Николай, Тамара, Мирра, Мария, Маргарита. Кстати, раньше мы писали о том, что священники думают о праздновании Рождества 25 декабря. А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.