Вооруженные силы США в Южной Корее запустили новое подразделение космических сил в рамках наращивания союзниками усилий по более эффективному противодействию ядерным и ракетным угрозам КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Командующий вооруженными силами США в Корее генерал Пол ЛаКамера заявил на церемонии на авиабазе Осан, что это подразделение повысит способность Штатов обеспечивать мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Возглавит космическое подразделение, которому поставлена задача выявлять и отслеживать приближающиеся ракеты, а также укреплять общий космический потенциал Вооруженных сил, подполковник Джошуа Маккаллион. Сеул и Вашингтон стремятся укрепить сотрудничество в области безопасности, чтобы сдержать Северную Корею, испытавшую в этом году межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь материковой части США. ВВС Южной Кореи также создали собственное космическое подразделение в декабре, чтобы укрепить свои силы и оперативные возможности вместе с Космическими силами США. В Минобороны Сеула заявили, что создание американского космического компонента не имеет ничего общего с участием Южной Кореи в существующих программах противоракетной обороны. В Южной Корее размещено около 28 500 американских военнослужащих в соответствии с договором о взаимной обороне, заключенным после того, как Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором. В прошлом месяце Индо-Тихоокеанское командование США и Центральное командование разместили свои космические подразделения на Гавайях и во Флориде. Напомним, ранее КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. До этого, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей. До этого в КНДР заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.