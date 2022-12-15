В России в Ангарском городском округе Приангарья в Восточной Сибири ранним утром 15 декабря на нефтекомбинате раздался взрыв, после чего вспыхнул большой пожар. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МЧС России из Иркутской области. Пожар произошел на установке Г-64 на территории нефтеперерабатывающего завода АНХК. К тушению пожара было привлечено более 100 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Открытое горение, как заявляют МЧСники, уже ликвидировано. Власти Иркутской области сообщают о двух погибших и двух пострадавших рабочих комбината. При этом РосСМИ пишут, что количество пострадавших выросло до пяти. Площадь пожара на НПЗ составила 2,5 тысяч квадратных метров. По предварительной информации причиной взрыва на НПЗ стала загазованность систем технологической установки. В настоящее время прокуратура, Следком и спецкомиссия разбираются в ЧП. По словам рабочих ТЭЦ-9, они ощущали взрывную волну, в здании возле горящей нефтеустановки улетели потолки, выбило окна, передает Telegram-канал Mash. В сети опубликовали видео момента взрыва на Ангарском нефтекомбинате. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.