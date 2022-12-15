Сегодня, 15 декабря, часть Украины будет засыпана снегом, а в некоторых регионах ожидается дождь. Украинцев предупредили об гололедице на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей Украине будет облачная погода. На севере ожидается вьюга, местами мокрый снег и порывы ветра до 15-20 м/с. В южных областях сегодня дождь, возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме востока и юго-востока, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Сегодня днем столбики термометров в среднем покажут от -2 до +3 градусов, на юге +2+7 градусов, а в Крыму до +10. Ночью температура опустится до -4 -9, в Закарпатье и на крайнем юге страны около нуля. Погода в Киеве В столице сегодня прогнозируется снег и мокрый снег, местами вьюга. На дорогах гололедица, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет около нуля, а ночью -4 -6 градусов. Напомним, в Сумской области минувшей ночью выпало до 25 сантиметров снега. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.