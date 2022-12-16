16 декабря христиане молятся преподобному Иоанну Молчуну и святому пророку Софонию. Все приметы и запреты этой даты вы можете узнать в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня следует поздравить с днем ангела. Что нам известно о святом Святого стали называть Молчаливым, поскольку он долгое время придерживался обета молчания. После этого Господь наделил его даром исцелять любые болезни молитвой. Он родился в 454 году в семье военачальника. Еще в детстве ребенок увлекся Священным писанием. Когда его отец умер, большую часть своего приданого Иван отнес нуждающимся людям. Остальные деньги пошли на строительство храмов. Сам же мужчина поселился в колонийской церкви, а затем стал епископом. Он прожил 104 года и скончался тихой смертью. В этот день следует молчать и без острого повода рта не раскрывать. По поверьям, кто весь день промолчит на Ивана, тот весь год будет красноречием поражать. В эту дату даже молится стоит о себе. Главные приметы этой даты на Иоанна Луна изменились – к дневному потеплению; снега мало или ложится на талую землю – неурожайным на следующий год покажется; снегурь чирикает под окном – до оттепели; треск дров – до морозов; звезды "запрыгали" — к вьюгам и морозам. Что сегодня категорически нельзя делать Сегодня нельзя ссориться и кричать друг на друга. Проведите этот день в покое и тишине. Сегодня нельзя громко разговаривать, праздновать, веселиться. 16 декабря запрещаться употреблять алкоголь и жирную пищу. Кто сегодня празднует день ангела Савва, Гаврила (Гавриил), Иван, Федор, Алиса, Аделаида, Софония. Кстати, раньше мы писали о том, что священники думают о праздновании Рождества 25 декабря. А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.