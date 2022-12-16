Сегодня, 16 декабря, на всей территории Украины будет облачная погода, ожидается дождь и снег. Кроме того, синоптики предупреждают об опасностях на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Днем умеренный мокрый снег и дождь накроют западные и северные области нашей страны, а в Закарпатье прогнозируются значительные осадки. На остальной территории преимущественно сухо. Утром и в темное время суток по всей Украине кроме северо-западной части туман. Потому видимость на дорогах снизится до 200-500 метров. Также на дорогах возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха сегодня днем ожидается в пределах +1+6 градусов, а ночью до -5 градусов. В Крыму, в Закарпатье и побережье морей днем до +12, а ночью до +6 градусов. Погода в Киеве В столице мокрый снег и дождь. Утром и ночью ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с порывами до 20 м/с. Столбики термометров днем покажут +1+3 градуса, а ночью в Киеве до -3 градусов. Напомним, украинцев призвали не подниматься в горы 16 декабря из-за значительной лавинной опасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.