Страны "Большой двадцатки" стремятся достичь политического консенсуса по криптоиндустрии с целью улучшения глобального регулирования этой сферы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Как пишет издание, Индия, председательствующая в G20, 13-15 декабря провела в Бангалоре первую встречу группы представителей финансов и центрального банка. Среди тем встречи особое внимание было уделено проблеме лучшего контроля за криптовалютными рынками, которая обострилась после краха криптовалютной биржи FTX. "Регламент должен исходить из принятой политической позиции. Фактически один из приоритетов, поставленный на обсуждение, — помочь странам достичь консенсуса относительно политического подхода к криптоактивам. Последствия криптоактивов для экономики, денежно-кредитной политики и банковского сектора должны быть изучены, чтобы сформировать этот консенсус", — сказал федеральный секретарь по экономическим вопросам Индии Аджай Сет. Кроме того, переговоры в Бангалоре также касались вопросов управления уязвимостью глобальной задолженности, финансирования действий по борьбе с изменением климата и целей устойчивого развития. В начале ноября РБК-Украина сообщало о криптовалютном крахе, когда основатель биржи FTX потерял 16 млрд долларов и деньги клиентов. Позже мы писали, что правоохранительные органы Багамских островов задержали эксгендиректора и основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Запрос на арест выдали США. Добавим, Белый дом отметил относительно криптовалют, что они нуждаются в надлежащем надзоре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.