Российские войска ночью 16 декабря накрыли огнем Марганецкую общину в Днепропетровской области. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. оккупанты применили тяжелую артиллерию. Без погибших и пострадавших. Последствия обстрелов выясняются. "В других районах ночь с тревогой и без атак. И в эту минуту спокойно", — сообщил Резниченко. Напомним, РБК-Украина писала о том, что оккупанты 15 декабря несколько раз обстреляли Никопольский район. При ударах один человек погиб, также были пострадавшие. Враг попадал по домам и ЛЭП. Перед этим, ночью, россияне также прибегали к обстрелу, в результате чего повреждения получили три общины области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.